Два человека погибли, один пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей в Андижанском районе Андижанской области 23 июля, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

ДТП произошло в 10:00 на 485-м км автодороги А-373 по направлению «Ташкент-Ош». Водитель Nexia 3 Ф. А. (1997 г. р.) столкнулся с ехавшим в противоположном направлении Spark под управлением А. А. (1980 г. р.). В это время в Nexia 3 врезался другой Spark.

Водитель Spark А. А. и его мать Ф. А. (1958 г. р.) скончались на месте происшествия. Пассажир этого автомобиля Д. Х. (1986 г. р.) был госпитализирован с травмами.

Следственный отдел при районном ОВД проводит расследование инцидента.