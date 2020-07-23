Правление Центрального банка Узбекистана на заседании в четверг приняло решение оставить основную ставку без изменений на уровне 15% годовых.

Как сообщается в заявлении регулятора, решение принято «в целях сохранения текущего курса денежно-кредитной политики в условиях одновременного наличия проинфляционных и дезинфляционных рисков в экономике и направлено на создание условий для сохранения положительных реальных процентных ставок».

Увеличение бюджетных расходов и оказанные фискальные стимулы стали основными факторами поддержания активности и экономических процессов в условиях пандемии.

Процентные ставки способствовали достижению положительных темпов экономического роста в первом полугодии, несмотря на период карантина. Замедление роста цен в июне-июле было более сдержанным с незначительным отклонением вверх от прогнозной траектории инфляции, отмечает ЦБ.

Рассмотрение возможности понижения основной ставки перенесено на следующие заседания, оно будет исходить из формирования устойчивого тренда снижения инфляции.

Центробанк сохранил прогноз инфляции на конец года на уровне 11−12,5% и совместно с правительством «будет предпринимать все необходимые меры для его достижения».

Инфляция и инфляционные ожидания

Годовой уровень инфляции в течение первого квартала находился ниже заданной траектории целевого показателя инфляции. В основном этому способствовали относительно сдержанная фискальная политика, умеренные темпы кредитования экономики и сохранение регулируемых цен на неизменном уровне.

С начала второго квартала инфляция немного повысилась относительно к предыдущему кварталу и по итогам июня составила 14,2%. Повышательное давление на рост цен во втором квартале оказывали такие факторы как высокий спрос на продовольственные товары, строительные материалы и товары первой необходимости и более умеренное, чем ожидалось ранее, сезонное снижение цен на фрукты и овощи в июне.

Базовая инфляция на протяжении второго квартала имела более ускоренные темпы роста и в июне составила 13,8%.

Инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства на следующие 12 месяцев заметно снизились после существенного роста в апреле. Вместе с тем инфляционные ожидания остаются незаякоренными. Их уровень в значительной мере превышает траекторию цели (таргета) по инфляции.

Результаты проведенного опроса показывают, что в ближайшие месяцы респонденты связывают рост цен, в первую очередь, с последствиями пандемии и ростом цен на товары и услуги монополий.

Экономическая активность

По данным Государственного комитета по статистике, объем реального ВВП страны по итогам первого полугодия вырос на 0,2%. Основными факторами роста стали производство потребительских товаров, сельское хозяйство, строительные работы, в то время как факторами замедления явились инвестиции и внешняя торговля, оборот которой за шесть месяцев уменьшился на 18,2% относительно соответствующего периода прошлого года.

После снижения в марте-апреле экономической активности в мае-июне наблюдалось постепенное восстановление тренда по ряду показателей развития экономики.

Суммарный объем всех транзакций через банковскую платежную систему в июне вырос на 39% и 30% относительно марта и апреля, соответственно. Наблюдалось улучшение в динамике роста объемов поступлений денежной выручки в сфере торговли и платных услуг. Так, после резкого снижения в апреле на 34,8% по сравнению с предыдущим месяцем (с 11,4 трлн сумов до 7,5 трлн сумов) объемы денежных поступлений в виде выручки или других доходов в мае выросли на 33,8%, в июне — на 25,3%, достигнув 12,6 трлн сумов.

Денежно-кредитные условия

Во втором квартале сохранялись умеренно жесткие денежно-кредитные условия. На межбанковском денежном рынке формировался положительный спрэд (разница) по процентным ставкам депозитов до двух недель к основной ставке.

Процентные ставки по депозитам в национальной валюте были относительно стабильными и характеризовались растущей динамикой. По итогам июня средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических лиц составили 20%, а по депозитам юридических лиц — 17%.

Снижение процентных ставок по кредитам в национальной валюте с 25,8% в начале года до 23,7% в июне объясняется использованием коммерческими банками дополнительной ликвидности на кредитование приобретения жилья и предпринимательской деятельности в рамках государственных программ.

Динамика обменного курса сума формировалась на фоне ухудшения общей экономической ситуации в мировой экономике, сокращения валютных поступлений и ослабления валют основных торговых партнеров. В результате, в апреле произошла корректировка обменного курса на 5,8%. В мае-июне обменный курс оставался относительно стабильным и уровень девальвации за этот период составил около 0,4%.

Прогноз инфляции

Центральный банк, учитывая складывающуюся ситуацию в экономике и степень неопределенности на фоне продолжающейся пандемии, сохраняет прогноз инфляции на конец 2020 года без изменений — на уровне 11−12,5%.

При этом к концу года ожидается минимизация влияния цен энергоресурсов на инфляцию после исчерпания в третьем квартале эффектов прошлогоднего повышения цен. В результате регулируемые цены будут способствовать снижению давления на уровень цен.

В условиях продолжительного сохранения ограничительных карантинных мер спрос на базовые продовольственные товары и лекарственные средства сохранится на высоком уровне, в то время как на товары, не входящие в категорию первой необходимости, сократится из-за перераспределения и оптимизации расходов населения.

Кроме того, ограничения по передвижению трудовых ресурсов, ухудшение логистики, удлинение сроков и стоимости транспортировки товаров, в случае дальнейшего продления карантинных требований, может оказать повышательное давление на цены основных товаров.

Рост кредитования экономики в январе-июне на 18,2% (38 трлн сумов), увеличение денежной массы на 12,3% (11,2 трлн) и заметное превышение бюджетных расходов над доходами были основными факторами базовой инфляции. В целом ожидается формирование базовой инфляции к концу года в районе 12%.

Кроме того, в условиях активизации мер по противодействию распространения пандемии и увеличения расходов на здравоохранение во втором полугодии сохраняется давление на бюджет и централизованные фонды, что приведет к заметному расширению общего фискального дефицита по сравнению с прогнозными показателями.

Согласно предварительным расчетам, в результате предпринимаемых мер по восстановлению экономической активности и поддержанию основных секторов экономики ожидается достижение положительных темпов роста ВВП во втором полугодии, и по итогам года его реальный рост составит около 1,5−2%.

Риски и неопределенности

Одним из ключевых рисков является быстрое изменение экономической ситуации в результате влияния пандемии и принимаемых мер по ее сдерживанию.

Это может привести к возникновению высокого уровня неопределённости в экономической среде и непредсказуемости дальнейшего развития экономических процессов, из-за чего существенно снижается эффективность и точность прогнозов.

Вместе с тем сохраняется давление на инфляцию со стороны монетарных факторов, в частности, ускоренного роста кредитования экономики. Это, в свою очередь, потребует принятия мер по сбалансированию темпов его роста и возвратности ранее выданных кредитов.

Кроме того, более длительное восстановление деловой активности в странах основных торговых партнерах и сохранение неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках может привести к определенному сокращению валютных поступлений от экспорта и трансграничных денежных переводов.

При этом ЦБ продолжит тщательное изучение характера факторов и рисков инфляции под влиянием внешних и внутренних условий и будет принимать соответствующие решения по основной ставке исходя из динамики прогноза по инфляции, говорится в сообщении.

Промежуточное заседание правления Центробанка по рассмотрению основной ставки назначено на 10 сентября.