В четверг прошло очередное видеоселекторное совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент назвал ситуацию серьезной, отметив, что число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране превысило 18,7 тысячи.
Для замедления распространения коронавируса и снижения количества смертельных исходов президент согласился с предложением Специальной республиканской комиссии о продлении карантинных ограничений. Текущие карантинные ограничения действуют до 1 августа.
«Растет число больных в тяжелом состоянии, — заявил глава государства. — Вместе с коронавирусом учащаются случаи пневмонии. За последние 10 дней… хокимам, министрам и другим ответственным руководителям даны… поручения по созданию дополнительных лечебных мест, системной организации лечения бессимптомных больных на дому, обеспечению их необходимыми медикаментами и продуктами питания, а также совершенствованию системы скорой помощи».
Говоря о проделанной до настоящего времени работе, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в последние дни для лечения коронавируса по стране было выделено 46,5 тысячи дополнительных коек и ведется работа по подготовке еще 31 тысячи, закуплено дополнительно 397 машин скорой помощи, в течение месяца будет доставлено еще 409 машин.
К лечению и консультированию пациентов привлечены 5000 врачей и 9000 медсестер, включая профессоров и преподавателей медицинских вузов и колледжей, научных сотрудников и специалистов на пенсии.
«Я хочу поблагодарить наших самоотверженных врачей, которые, рискуя жизнью и здоровьем, отважно борются с этой болезнью, — сказал президент. — Сегодня я подписал указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями группы медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел, министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, которые проявили яркий образец мужества в деле охраны здоровья и сохранения жизни населения, сдерживания распространения инфекции».
«Мы привлекаем в борьбу с инфекцией не только наших специалистов, но и ведущих профессоров и экспертов из-за рубежа, которые консультируют посредством видеоконференцсвязи, — сообщил Шавкат Мирзиёев. — В настоящее время профессор медицины из Германии прибыл в нашу страну и принимает непосредственное участие в лечении больных. Сегодня прибудет группа профессоров из Турции. Работаем над привлечением самых опытных профессоров из других стран».
Самое важное требование сегодня — научиться жить и работать в условиях пандемии, сказал в заключение президент.
Оксана Клименко
В первый карантин никого на улицах не было. Реально гоняли и штрафовали праздно шатающуюся публику. Сейчас днем машины ездят не смотря на запрет передвижения, их никто не останавливает и не штрафует. Получается, что карантин не работает.
Артем Путин ᅠ
За 5 месяцев локдауна населению ничем не помогли, еще и дальше продлевают
Тимур Ишметов в апреле публично РАЗДУМЫВАЛ как бы помочь людям финансово, в итоге ничего не придумали
Tina Zinkevich
Ну и что решили? Транспорт работать будет? Ведь в “условиях пандемии“, надо научиться жить! То есть, работать, и зарабатывать деньги на содержание семьи!!! Ездить на работу на общественном транспорте и поддерживать необходимые меры безопасности! Надо привыкать, что пандемия — это надолго, но надо стараться не увеличивать количество зараженных, а уменьшать, жестко соблюдая дисциплину карантина!!!