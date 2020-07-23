Управление здравоохранения хокимията Бухарской области приобрело 50 кислородных концентраторов для помощи в лечении пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба областной администрации.

20 июля президент Шавкат Мирзиёев поручил принять меры по скорейшей доставке кислородных концентраторов и пульсоксиметров в Узбекистан. Он заявил, что при необходимости будет выделен специальный самолет. Процедуры ввоза этого мединвентаря предпринимателями были облегчены постановлением Кабинета Министров от 22 июля.





По данным областной администрации, каждый кислородный концентратор обошелся в 12 млн сумов (1175 долларов). На фотографиях специального штаба хокимията Бухарской области можно увидеть, что на аппарате отображен логотип китайской компании Kunshan Dynmed Medical Technology, которая производит различные виды кислородных концентраторов.

Ряд блогеров обратил внимание, что на сайте Alibaba такие концентраторы стоят 320 долларов при приобретении до 100 штук и 220 долларов — при покупке от 100 штук.

«Газета.uz» выяснила, что управление здравоохранения хокимията приобрело 50 концентраторов в рамках прямых бюджетных закупок (данные сайта государственных закупок). Договор с компанией Vigour Export на покупку оборудования был подписан 22 июля. Сумма контракта составляет 505,8 млн сумов (10,1 млн сумов за один концентратор).





Представитель компании Vigour Export в телефонном разговоре с корреспондентом «Газеты.uz» заявил, что концентраторы еще не поступили в Узбекистан, поскольку товар будет доставлен только в течение 15 рабочих дней. В то же время он опроверг информацию о том, что указанные на фото модели концентраторов приобретены его компанией.

«У нас техника мощнее и более новой модификации. Данный аппарат на фото — не наша поставка… Разница между этим и нашим аппаратом — небо и земля. У нашего больше опций», — заявил он, пообещав отправить технические характеристики модели концентратора (на момент публикации не получено).

Учредителем Vigour Export является Анвар Хамраев (66,7%) и компания Husen Susana Expidition, где 100% долей также владеет Анвар Хамраев.

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, Vigour Export зарегистрирована 21 мая 2020 года с уставным фондом в 300 млн сумов. Основной вид деятельности — птицеводство. По словам представителя компании, в уставе, помимо птицеводства, указано всего 92 вида деятельности, включая экспортно-импортные операции.

Корреспондент «Газеты.uz» поговорил с несколькими сотрудниками хокимията и управления здравоохранения Бухарской области, но не смог получить ответы на вопросы о контракте и концентраторах. В управлении сообщили, что свяжут с ответственным за «кислородные концентраторы» сотрудником, но позже перестали отвечать на звонки.