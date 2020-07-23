Туркменистану присвоен статус наблюдателя во Всемирной торговой организации, сообщила пресс-служба МИДа страны. Заявка Ашхабада была одобрена 22 июля на заседании Генерального совета ВТО в Женеве.

От туркменской стороны в заседании участвовали постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве, а также посредством видеоконференцсвязи — представители МИДа, Министерства торговли и внешнеэкономических связей и Министерства финансов. Они проинформировали его участников о внешнеэкономических приоритетах страны.

«Обретение страной данного статуса призвано способствовать динамичному развитию национальной экономики Туркменистана, укреплять позиции во внешней торговле, осуществлять многостороннее сотрудничество, привлекать инвестиции из-за рубежа и развивать международные торговые связи. Это также касается разработки коммерческих и торговых стратегий, включая их успешную реализацию», — говорится в сообщении туркменского МИДа.

Сегодня членами ВТО являются 164 государства, 24 страны имеют статус наблюдателя. Туркменистан стал 25-й страной в статусе наблюдателя.