Страны СНГ намерены принять программу сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях до 2030 года, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Проект рамочной программы сотрудничества рассматривался на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 22 июля. Участники заседания также рассмотрели план мероприятий по реализации первого этапа программы на 2021−2025 годы.

Кроме того, в соответствии с повесткой дня, стороны рассмотрели и приняли решения по 21 вопросу. В частности, одобрены программные документы об итогах реализации Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года и о проекте плана мероприятий по реализации первого этапа (2021−2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, о проекте межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года", а также о проекте соглашения об информационном взаимодействии стран СНГ в области цифрового развития общества.

Одобренные комиссией документы будут направлены на рассмотрение Экономического совета и Совета глав правительств (СГП) СНГ. По предварительным данным, заседание Экономического совета планируется провести в Узбекистане 11 сентября, СГП — 6 ноября.