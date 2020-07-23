Власти Китая запустили первый зонд «Тяньвэнь-1» для исследования Марса. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала 23 июля с космодрома «Вэньчан» в южной провинции Хайнань, сообщило РИА Новости.

По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.

В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу»). Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты.

В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.