В Ташкентской области для граждан, контактировавших с зараженными COVID-19, готовятся дополнительные места, сообщил пресс-секретарь Национальной гвардии Даврон Жуманазаров на брифинге в АИМК в четверг.

По его словам, граждан будут размещать в санаториях, домах отдыха, оздоровительных лагерях, общежитиях колледжей и лицеев. А для оказания медпомощи пациентам, проходящим лечение на дому, обеспечения их необходимыми продуктами питания, лекарствами и другими предметами первой необходимости в области создана 31 мобильная группа.

Ежедневно на 315 объектах региона проводят дезинфекцию 44 группы, состоящие из представителей Нацгвардии, МЧС, Минобороны и Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора с участием 482 добровольцев и применением 17 видов спецтехники.

Пресс-секретарь отметил, что все мероприятия по предотвращению распространения коронавируса курирует оперативный штаб, расположенный в Нурафшане. В общей сложности для обеспечения соблюдения карантинных требований были привлечены 3310 сотрудников Нацгвардии и МВД.

Ранее «Газета.uz» писала о создании в Самарканде резерва из 8000 койко-мест в рамках подготовки «к худшему сценарию».