Лидеры ЕС 21 июля согласовали крупнейший в своей истории пакет мер по поддержке европейской экономики после пандемии. Он включает в себя фонд восстановления и бюджет сообщества на 2021−2027 годы, сообщается на сайте Европейского совета.

Общий объем пакета составляет 1,8 трлн евро, из них более 1 млрд — это семилетний бюджет ЕС, а остальные 750 млрд планируется потратить в рамках программы по восстановлению экономики стран Евросоюза.

Сумму в 750 млрд евро Еврокомиссия планирует занять на мировых финансовых рынках. 390 млрд евро из этой суммы будут распределены в форме грантов государствам-членам и 360 млрд евро в виде кредитов.

Переговоры по одобрению пакета продолжались четыре дня, в них участвовали лидеры 27 стран-участниц союза.

«Мы это сделали. Европа сильна. Европа едина, — заявил на пресс-конференции председатель Евросовета Шарль Мишель, принимавший саммит глав государств ЕС в Брюсселе. — Мы достигли соглашения по пакету восстановления и европейскому бюджету. Это были, конечно, трудные переговоры в очень трудные для всех европейцев времена». «Это хорошая сделка. Это очень серьезная сделка», — добавил он.