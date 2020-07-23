Общества с ограниченной ответственностью (ООО) получили право выпускать и размещать облигации. Соответствующий закон 21 июля подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Документом, в частности, внесены поправки в законы «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и «О рынке ценных бумаг».

С предложением разрешить ООО выпускать корпоративные облигации в ноябре прошлого выступило Агентство по развитию рынка капитала. Снятие ограничений предоставит бизнесу альтернативный источник финансирования, отмечали тогда в агентстве.

Законом также внесены изменения в условия выпуска корпоративных облигаций. Так, теперь сумма облигаций может превышать размер собственного капитала эмитента, но при этом эмитент обязан предоставить обеспечение на превышающую сумму.

Эмитентам необходимо иметь положительные показатели рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности только за последний год (ранее — три года).

Инфраструктурные облигации выпускаются на тех же условиях. Хозяйственные общества с долей государства 50% и более, а также государственные предприятия должны согласовывать выпуск инфраструктурных облигаций с Министерством финансов.