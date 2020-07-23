BECHEM является первым немецким производителем высококачественных специальных смазочных материалов c опытом работы более 180 лет. Компания славится не только высоким качеством, инновационными решениями и возможностью повышения эффективности производственных процессов, но и индивидуальным подходом к каждой отрасли, что дает большое преимущество перед конкурентами.
«Технологии будущего сегодня» — под таким лозунгом BECHEM начал свою деятельность в Узбекистане. Своими инновационными решениями BECHEM не только бросает вызов настоящему, но и также открывает новые пути применения смазочных материалов и технологий, ориентированных на будущее.
Решения для кабельной отрасли — первоклассные средства для обработки медных и алюминиевых сплавов:
- смазочные средства для горячей прокатки;
- консистентные смазки для волокодержателей;
- универсальные средства/масла для волочения;
- водосмешиваемые средства для волочения;
- антикоррозионные консистентные смазки;
- смазочные средства для грубого волочения;
- средства для тонкого волочения проволоки;
- синтетические смазочные материалы;
- смазочные средства для приставок отжига;
- технологические присадки.
Решения для цементной промышленности (открытых горных работ и обогатительной техники) — масла и консистентные смазки для:
- валковых прессов и дробилок;
- шарнирных подшипников вертикальных роликовых мельниц;
- подшипников качения и упорных роликоподшипников мельниц и печей;
- поворотных опор и подшипников поворотных башен экскаваторов;
- главных подшипников вентиляторов и компрессоров;
- подшипников виброустановок и классификаторов;
- роликовых подшипников и натяжных роликовых подшипников транспортных систем;
- клинкерных охладителей;
- клинкерных и рудных конвейеров;
- разливочных ковшей;
- вентиляторов горячего воздуха и отводных газов;
- открытых передач шаровых, барабанных мельниц, мельниц самоизмельчения и вращающихся трубчатых печей и охладителей.
Продукция BECHEM рекомендована мировыми производителями линий по обработке металлов и цементных оборудований. Материалы производителя на протяжении долгих лет успешно применяются во всем мире.
Официальным дилером BECHEM в Узбекистане является группа компаний ONS Frankfurt. К ним можно обращаться с предложениями, а также по вопросам бронирования смазок для забора со склада в Ташкенте и Ташкентской области, технической консультации и предоставления образцов для испытаний.
Телефон: (+998) 93−539−72−20.
E-mail: sales@ons-frankfurt.com
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