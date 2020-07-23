BECHEM является первым немецким производителем высококачественных специальных смазочных материалов c опытом работы более 180 лет. Компания славится не только высоким качеством, инновационными решениями и возможностью повышения эффективности производственных процессов, но и индивидуальным подходом к каждой отрасли, что дает большое преимущество перед конкурентами.


«Технологии будущего сегодня» — под таким лозунгом BECHEM начал свою деятельность в Узбекистане. Своими инновационными решениями BECHEM не только бросает вызов настоящему, но и также открывает новые пути применения смазочных материалов и технологий, ориентированных на будущее.

Решения для кабельной отрасли — первоклассные средства для обработки медных и алюминиевых сплавов:

  • смазочные средства для горячей прокатки;
  • консистентные смазки для волокодержателей;
  • универсальные средства/масла для волочения;
  • водосмешиваемые средства для волочения;
  • антикоррозионные консистентные смазки;
  • смазочные средства для грубого волочения;
  • средства для тонкого волочения проволоки;
  • синтетические смазочные материалы;
  • смазочные средства для приставок отжига;
  • технологические присадки.


Решения для цементной промышленности (открытых горных работ и обогатительной техники) — масла и консистентные смазки для:

  • валковых прессов и дробилок;
  • шарнирных подшипников вертикальных роликовых мельниц;
  • подшипников качения и упорных роликоподшипников мельниц и печей;
  • поворотных опор и подшипников поворотных башен экскаваторов;
  • главных подшипников вентиляторов и компрессоров;
  • подшипников виброустановок и классификаторов;
  • роликовых подшипников и натяжных роликовых подшипников транспортных систем;
  • клинкерных охладителей;
  • клинкерных и рудных конвейеров;
  • разливочных ковшей;
  • вентиляторов горячего воздуха и отводных газов;
  • открытых передач шаровых, барабанных мельниц, мельниц самоизмельчения и вращающихся трубчатых печей и охладителей.


Продукция BECHEM рекомендована мировыми производителями линий по обработке металлов и цементных оборудований. Материалы производителя на протяжении долгих лет успешно применяются во всем мире.

Официальным дилером BECHEM в Узбекистане является группа компаний ONS Frankfurt. К ним можно обращаться с предложениями, а также по вопросам бронирования смазок для забора со склада в Ташкенте и Ташкентской области, технической консультации и предоставления образцов для испытаний.


Телефон: (+998) 93−539−72−20.
E-mail: sales@ons-frankfurt.com

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