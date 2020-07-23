BECHEM является первым немецким производителем высококачественных специальных смазочных материалов c опытом работы более 180 лет. Компания славится не только высоким качеством, инновационными решениями и возможностью повышения эффективности производственных процессов, но и индивидуальным подходом к каждой отрасли, что дает большое преимущество перед конкурентами.





«Технологии будущего сегодня» — под таким лозунгом BECHEM начал свою деятельность в Узбекистане. Своими инновационными решениями BECHEM не только бросает вызов настоящему, но и также открывает новые пути применения смазочных материалов и технологий, ориентированных на будущее.

Решения для кабельной отрасли — первоклассные средства для обработки медных и алюминиевых сплавов:

смазочные средства для горячей прокатки;

консистентные смазки для волокодержателей;

универсальные средства/масла для волочения;

водосмешиваемые средства для волочения;

антикоррозионные консистентные смазки;

смазочные средства для грубого волочения;

средства для тонкого волочения проволоки;

синтетические смазочные материалы;

смазочные средства для приставок отжига;

технологические присадки.





Решения для цементной промышленности (открытых горных работ и обогатительной техники) — масла и консистентные смазки для:

валковых прессов и дробилок;

шарнирных подшипников вертикальных роликовых мельниц;

подшипников качения и упорных роликоподшипников мельниц и печей;

поворотных опор и подшипников поворотных башен экскаваторов;

главных подшипников вентиляторов и компрессоров;

подшипников виброустановок и классификаторов;

роликовых подшипников и натяжных роликовых подшипников транспортных систем;

клинкерных охладителей;

клинкерных и рудных конвейеров;

разливочных ковшей;

вентиляторов горячего воздуха и отводных газов;

открытых передач шаровых, барабанных мельниц, мельниц самоизмельчения и вращающихся трубчатых печей и охладителей.





Продукция BECHEM рекомендована мировыми производителями линий по обработке металлов и цементных оборудований. Материалы производителя на протяжении долгих лет успешно применяются во всем мире.

Официальным дилером BECHEM в Узбекистане является группа компаний ONS Frankfurt. К ним можно обращаться с предложениями, а также по вопросам бронирования смазок для забора со склада в Ташкенте и Ташкентской области, технической консультации и предоставления образцов для испытаний.





Телефон: (+998) 93−539−72−20.

E-mail: sales@ons-frankfurt.com

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