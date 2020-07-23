Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 18868, увеличившись за день на 489 (днем ранее — 498), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 54 случая было выявлено в карантинном центре под Ташкентом.у прибывших из-за рубежа и 435 — у сдавших тесты по причине повышенной температуры тела или контакта с заболевшими.

В течение дня сообщено о 4 умерших пациентах с коронавирусом: 3 — в Ташкенте и 1 — в Кашкадарьинской области. Общее число умерших, по статистике Минздрава, составило 102.

Число выздоровевших достигло 10149 (53%), увеличившись в четверг на 277.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8617 человек, состояние 118 из них тяжелое, 30 — крайне тяжелое.