Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 18379, увеличившись за день на 498, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. В течение дня 93 случаев было зарегистрировано в карантинных учреждениях.и 405 — у сдавших тесты на COVID-19 в связи с повышенной температурой тела или контактом с заболевшими.

Число скончавшихся пациентов, у которых был коронавирус, составило 98, за день сообщено о 3 случаях смерти — по 1 в Ташкенте, Каракалпакстане и Сурхандарье:

80-летняя жительница Яккасарайского района столицы В. Х. (госпитализирована 18 июля в реанимацию клиники ТашМА после подтверждения COVID-19);

42-летний житель Нукуса Б. Д. (госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу 3 июля с диагнозом COVID-19);

40-летний житель Термеза Т. Х. (COVID-19 подтвержден 12 июля, госпитализирован в реанимацию областного многопрофильного медцентра).

Отметим, что эта статистика не всегда своевременно отражает настоящее число умерших.

Зафиксировано рекордное число выздоровевших от коронавируса за день — 351, их общее число достигло 9872, что составляет 53% от всех выявленных случаев.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8409 человек, состояние 102 из них тяжелое, 27 — крайне тяжелое.

В среду было впервые обнародовано число лечащихся от коронавируса в домашних условиях — 1706.

Источник: Минздрав.