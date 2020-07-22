Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения доставило в Узбекистан гуманитарный груз на сумму более 4 млн долларов и весом около 85 тонн, сообщили «Газете.uz» в представительстве ВОЗ в стране.

Помощь была закуплена штаб-квартирой организации через глобальный Фонд солидарности и реагирования на COVID-19 и доставлена при содействии представительства ВОЗ в Узбекистане.

Отправка гуманитарного груза осуществлялась в два этапа, отмечается в сообщении. Первая партия прибыла в Ташкент 8 июля и включила в себя свыше 619 тысяч защитных экранов для лица и более 2,1 миллиона штук хирургических масок.

Вторая партия была доставлена в столицу 17 июля. Она состоит из средств индивидуальной защиты, в том числе защитных очков (95,2 тысячи штук), защитных халатов (178 тысячи штук), хирургических масок (12 тысяч штук), респираторных масок KN95 (1 миллион штук).

Груз передан Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения.