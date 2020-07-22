В связи с пандемией коронавируса во многих странах при приостановлена или прервана иммунизация детей от опаснейших заболеваний, по всему миру растет домашнее насилие, назревает угроза голода. Для помощи жителям наиболее пострадавших стран ООН просит у доноров 10,3 млрд долларов, сообщил центр новостей организации.

Эти средства пойдут на осуществление Глобального гуманитарного плана ответных действий на COVID-19. О нем было объявлено еще в марте, и тогда на его осуществление, по подсчетам, требовалось 2 млрд долларов. Но даже из этой суммы получено пока только 1,7 млрд. В мае после перерасчета потребности в помощи оценили в 6,7 млрд долларов.

Уже четыре месяца спустя после принятия плана ситуация обострилась настолько, что учреждениям ООН, чтобы помочь 63 странам, оказавшимся в самом тяжелом положении, понадобится уже больше 10 млрд долларов. Как отмечают в ООН, если в начале года планировалось оказать поддержку 110 млн человек, то сегодня эта цифра выросла более чем вдвое — в помощи нуждаются 250 млн жителей планеты.

Больше всех нуждаются в помощи африканские страны, государства Латинской Америки, азиатские государства, такие как Афганистан и Бангладеш, а также Ирак, Сирия, Ливан и Йемен на Ближнем Востоке. Для того, чтобы ее оказать, ВВП понадобится 4,9 млрд долларов, еще 500 млн пойдет на предотвращение массового голода.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) напоминают, что воздействие коронавируса на детей будет иметь долгосрочные и даже необратимые последствия. Так, уже в первые четыре месяца пандемии впервые за 28 лет резко сократилось число детей, получивших базовую тройную прививку от коклюша, дифтерии и столбняка. В 30 странах приостановлены или прекращены программы иммунизации против кори.

Почти 1,2 миллиарда детей в 150 странах не могут учиться из-за закрытия школ. Это сказывается на их психологическом состоянии, а также закрепляет и углубляет неравенство в сфере образования, считают в ООН.

Организация уже не раз привлекала внимание к стремительному росту случаев домашнего насилия против женщин и девочек с начала пандемии и введения карантина в разных странах. По подсчетам ООН, каждые три месяца карантина оборачиваются 15 миллионами дополнительных случаев насилия в семье.

Больше всех в период пандемии в помощи нуждаются самые незащищенные: это городская беднота, голодающие, женщины и девочки, которым угрожает сексуальное насилие, люди с инвалидностью и психическими расстройствами, пожилые, а также дети и подростки.

Гуманитарный план предусматривает не только и не столько оказание медицинской помощи. Прежде всего нужно помочь людям продовольствием, чистой водой, обеспечить их жильем, создать нормальные санитарно-гигиенические условия, защитить от насилия и обеспечить средствами к существованию.

В ООН отмечают, что в результате пандемии пострадала экономика всех стран, при этом доноры в первые шесть месяцев этого года проявили даже большую щедрость, чем обычно. В то же время нужно признать, подчеркивают в ООН, что в сегодняшней уникальной ситуации «обычно» уже не работает.

«Богатые страны отпускают огромные средства на то, чтобы поднять свою экономику и защитить собственных граждан, и это правильно, — говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. — Но было бы недальновидно и опасно не помочь и самым беззащитным жителям планеты. В противном случае нынешний кризис, связанный с COVID-19, вызовет множество других». Подчеркивается, что нехватка продовольствия и голод заставляет людей сниматься с места, вызывают отчаяние и могут обернуться конфликтом, который может легко распространиться в других местах.