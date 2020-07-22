В Кодекс Узбекистана об административной ответственности внесена поправка, предусматривающая наказание за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность педагогов. Соответствующий закон 21 июля подписал президент Шавкат Мирзиёев.

В частности, КоАО дополнен статьей 197−5, по которой незаконное вмешательство в работу педагогического работника образовательного учреждения, выразившееся в оказании влияния на правильную и объективную оценку знания учащихся, или воспрепятствование выполнению его служебных обязанностей влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 7, а на должностных лиц — от 7 до 10 базовых расчетных величин.

Те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания, наказываются наложением штрафа на граждан от 7 до 10, а на должностных лиц — от 10 до 15 БРВ.

В случае совершения правонарушения педагог имеет право обратиться в суд без составления протокола об административном правонарушении. В заявлении должны указываться сведения о личности правонарушителя, месте, времени совершения и сущности правонарушения.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования 22 июля.