Профессиональная футбольная лига объявила о приостановке матчей чемпионата Узбекистана до 28 июля из-за подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди футболистов трех клубов Суперлиги.

«С одной стороны, остановка футбольных встреч будет шагом назад. Это, конечно же, повлияет на игру сборных разных возрастов на международных аренах. С другой стороны, не стоит забывать вопросы, связанные со здоровьем футболистов и тренеров, футбольной общественности в целом. Они могут рисковать не только своим здоровьем, но и членов своих семей», — говорится в сообщении ПФЛ.

Ранее стало известно о выявленном COVID-19 у двух футболистов «Сурхона». Позже с официальным заявлением выступил «Пахтакор», подтвердив наличие болезни у пяти игроков столичной команды. «Бухара» на своей странице в Instagram сообщила о случаях коронавируса у восьми футболистов.

Как уточняет ПФЛ, после возобновления чемпионата трансляция всех матчей 10-го тура по телевидению будет начинаться в 19:00. Последующие возможные изменения в расписании турнира будут рассматриваться отдельно.

В течение недели каждому клубу Суперлиги поручено изучить состояние здоровья футболистов, они должны будут сдать тесты на коронавирус в частных клиниках. Провериться должны все игроки и тренеры, зарегистрированные в системе ПФЛ Узбекистана. Команды, предоставившие неполные результаты, не допустят до следующего тура чемпионата.

Футболисты с отрицательными результатами тестов будут размещены на базах клубов и до смягчения карантинных ограничений посещать оттуда тренировки и матчи.