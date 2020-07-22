Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов на брифинге в воскресенье ответил на вопросы населения, поступившие через социальные сети. Поручение отвечать на вопросы жителей по утрам и вечерам давал хокимам президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Эркинжон Турдимов признал, что в работе ответственных лиц встречается много недостатков, поскольку Узбекистан в первый раз сталкивается с такой «бедой», как пандемия коронавируса.

«Надо признать, что не только наши люди оказались в замешательстве, но и система оказалась в замешательстве. С этой точки зрения мы должны действовать спокойно, открыто и сообща, тогда мы добьемся нашей цели», — сказал хоким.

По его словам, в Самаркандской области с начала пандемии проведено свыше 110 тысяч тестов на коронавирус. Ежедневно проводится 1800−2000 анализов. Сформирован резерв из 15 тысяч тестов, при необходимости он может быть увеличен. Иммуноферментный анализ (ИФА) на наличие антител к коронавирусу проводится в частных клиниках в среднем за 240 тысяч сумов.

Эркинжон Турдимов заявил, что центры санитарно-эпидемиологического благополучия перестанут брать тесты у жителей, которые хотят сдать анализ «для своего спокойствия», если у них не наблюдаются симптомы заболевания. Это касается также руководителей компаний, которые звонят сотрудникам ЦСЭБ и просят бесплатно обследовать сотрудников.

«Пусть заключают соглашения с частными клиниками, платят деньги и проверяет сотрудников. Почему мы должны бесплатно проверять сотрудников банка или фирмы? Сегодня увеличился спрос на анализы. Мы вынуждены брать анализы только у тех, у кого наблюдаются симптомы и тех, кто контактировал с инфицированными. Этого нам достаточно, у нас не безграничные возможности», — указал он.

Кроме того, за счет средств местного бюджета на 3,2 млрд сумов приобретены лекарства для лечения пациентов с коронавирусом. Также сформирован двухмесячный резерв из 65 видов лекарств, используемых при лечении пациентов с COVID-19.

Глава Самаркандской области подчеркнул, что все лекарства при лечении в больницах и в домашних условиях должны обеспечиваться бесплатно за счет государства.

«Если вас просят пойти и купить лекарства в аптеке или просят деньги, таких людей не должно быть среди нас, потому что в достаточном объеме есть резерв из 65 видов лекарств», — отметил хоким.

В Самаркандской области большая часть из 34 портативных цифровых рентген-аппаратов направлена на обследование пациентов с коронавирусом. Из Республики Корея хокимият закупил еще 2 портативных рентгена по 538 млн сумов, планируется приобрести еще 2 таких аппарата.

Эркинжон Турдимов признал наличие проблем при вызове скорой помощи по номеру 103 и задержки с приездом медицинских бригад.

«Я лично посетил службу 103, положение там меня полностью не устроило. Мы немедленно приняли меры и увеличили число работников с 4−5 до 24, а также закупили дополнительную технику для 103, теперь звонки сохраняется на компьютерах, при необходимости сотрудники могут соединить заявителя с другим сотрудником. Теперь это многофункциональная служба», — заверил хоким

Для предоставления консультаций гражданам запущен call-центр по номеру 1105 при Самаркандском государственном медицинском институте.

Хоким сообщил, что руководитель службы скорой помощи Баходир Данабоев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде удержания 30% зарплаты.

«Все условия со стороны государства созданы. Если он не сделает выводы, то мы будем вынуждены принять законные меры. Кроме того, освобождены от должностей ответственный руководитель call-центра Камолов и еще два ответственных сотрудника», — сообщил Эркинжон Турдимов.

В Самаркандской области работают 291 врач анестезиолог-реаниматолог, 115 инфекционистов, 165 врачей-лаборантов, 17 врачей-эпидемиологов. Работники системы областного управления здравоохранения прошли 144-часовое обучение в онлайн-формате при участии профессоров и преподавателей Самаркандского государственного мединституте.





Глава администрации заявил, что в области ведется подготовка к «худшему сценарию» развития событий и формируется резерв в 8000 койко-мест.

По его словам, в регионе имеется 280 машин скорой помощи, включая 50 автомобилей, приобретенных с начала карантина (40 Damas и 10 УАЗ) за счет средств местного бюджета. Кроме того, несколько дней назад хокимият закупил еще 29 Damas, а 20 июля — еще 10.

«Все просят, чтобы врачи пришли к нам домой. Врачи не будут ходить по домам. Если врач будет ходить к пациенту с симптомами коронавируса, то мы потеряем врачей. Поэтому врачи не будут ходить домой для обследования пациентов с повышенной температурой и симптомами COVID-19. Это не касается других заболеваний. Если мы отправим всех врачей, который сидят за телефонами [и консультируют пациентов, лечащихся в домашних условиях], то что будет завтра? Врачи заразятся. Врачи сегодня должны стать нашим золотым фондом. Мы должны их беречь, повысить внимание к ним», — подчеркнул Эркинжон Турдимов.

Хоким заявил, что легко давать работе врачей плохую оценку, находясь дома: «Попробуйте сходить сами в больницу, надеть защитный костюм для смены на две недели и побудьте среди пациентов. Это не так просто… Походите в костюме дома один час, а потом можете давать оценку», — сказал он.

Эркинжон Турдимов подчеркнул, что медицинских специалистов узкого профиля в Узбекистане недостаточно.

Он поблагодарил за работу медицинских работников, которые на «войне с коронавирусом» находятся на передовой.

«„Скорая“ на Damas с техническим работником и водителем будут забирать пациентов из дома в приемный пункт в гостинице „Регистан“, где в течение 1−2 дней у них возьмут анализы и поставят диагноз. Если будет положительный результат, то их разместят в специальные больницы, если отрицательный — в зависимости от состояние будут отправлять домой или в „скорую“ для лечения. Врачей мало. В день поступает 1700−2000 звонков. Допустим, один врач может обойти 4−5 пациентов. Откуда мы найдем еще 400 врачей? Если они будут ходить по домам, кто будет лечить?» — сказал он.

Хоким области попросил жителей отправлять жалобы и обращения ему в Telegram по номеру +998−97−405−40−06, пообещав решать их по мере возможности.