21 июля на 81-м году жизни скончался Абдурахман Худайназарович Худайбергенов, отец предпринимателя Хикмата Абдурахманова. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Абдурахман Худайбергенов родился 26 апреля 1940 года в Ташкенте. Окончив на отлично среднюю школу №149 им. В. П. Чкалова, поступил на факультет машиностроения Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина.

В школьные годы работал учеником в мастерских ТАПОиЧ, а в первые годы студенчества — слесарем на Московском машиностроительном заводе «Борец». Получив диплом инженера-механика по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», с 1966 по 1969 год работал на заводе «Узбексельмаш» инженером, старшим инженером, освобождённым секретарём комитета комсомола завода. В 1969 году перешел на работу в Ташкентское монтажное управление №1 треста «Стальмонтаж», где работал мастером, затем прорабом.

В 1972 году был выдвинут на партийную работу в Чиланзарский райком компартии Узбекистана: вначале инструктором промышленно-транспортного отдела, а в 1975 году утверждён в должности заведующего отделом. С 1979 по 1984 год работал инструктором, затем заместителем заведующего отделом промышленности, транспорта и связи Ташкентского горкома партии. В 1984—1990 годах был инструктором комиссии партийного контроля, заведующим сектором отдела тяжелой промышленности и машиностроения ЦК Компартии Узбекистана, заведующим сектором промышленности и оборонных отраслей отдела социально-экономической политики.

После провозглашения Узбекистаном независимости Абдурахман Худайбергенов был назначен заместителем председателя Государственно-акционерной компании «Узпроммашимпэкс» Министерства внешних экономических связей. В 2003 году назначен генеральным директором UPM Xalqaro logistika va savdo markazi (хлопковый терминал) МВЭС. В 2004 году в связи с достижением пенсионного возраста он покинул государственную службу. Абдурахман Худайбергенов также избирался депутатом Чиланзарского района Ташкента.