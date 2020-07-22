Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Расул Кушербаев подверг критике монопольные компании Узбекистана, которым во время пандемии выделено больше средств, чем на борьбу с коронавирусом.

Министерство финансов на прошлой неделе представило данные о расходах Антикризисного фонда. На финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом по состоянию на 17 июля было направлено 907 млрд сумов, а на поддержку секторов экономики — 2 трлн сумов. В последнюю сумму входят субсидии государственным компаниям «Региональные электрические сети», «Тепловые электрические станции», «Узбекнефтегаз», а также ссуды для Uzbekistan Airports и Uzbekistan Airways.

В своем Telegram-канале Расул Кушербаев пишет, что средства Антикризисного фонда, созданного указом президента, должны быть направлены, в первую очередь, на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса, поддержку предпринимательства и социальной сферы. Однако, по мнению депутата, даже в такие трудные времена некоторые монопольные компании ведут себя «наглым» образом.

«На днях были опубликованы доходы и расходы этого [Антикризисного] фонда. Цифры показывают, что наши монополисты-иждивенцы, живущие за счет государства, даже в такие трудные времена „наглым“ образом получают большие средства. Это напрягает», — написал Расул Кушербаев.

Он отмечает, что на борьбу с COVID-19 по всей стране было выделено 907 млрд сумов, для строительства больниц, карантинных комплексов и их оснащение — 684 млрд сумов.

«В тоже время, согласно пункту о поддержке экономики АО „Uzbekistan Airways“ в виде ссуды получило 406 млрд сумов, АО Uzbekistan Airports — 101 млрд сумов, АО „Узбекнефтегаз“ выделено субсидий на 401 млрд сумов, ООО „Первый резинотехнический завод“ получило ссуду в размере 40 млрд сумов, АО „Тепловые электростанции“ — 500 млрд сумов, АО „Региональные электрические сети“ — 250 млрд сумов, которые являются нашими „иждивенческими“ монополистами „любимчиками“», — заявил член УзЛиДеП.

По его словам, нескольким монополистам выделено больше средств, чем на борьбу с коронавирусом. «Не было бы так обидно, если бы население до сегодняшнего дня было довольно деятельностью уважаемых монополистов, которые не оставляют право выбора», — считает депутат.

«Скажите, кого из нас это устраивает? Даже когда цены на нефть во всем мире падают до минуса, наш „игривый“ „Узбекнефтегаз“ на пару недель снижает стоимость бензина, а потом снова поднимает. Или Uzbekistan airways, у которой билеты стоят „космических“ денег, а качество низкое. Или наши электрические сети, лишающие регионы нормального света, — пишет парламентарий. — Скажите, уважаемые монополисты, за какие заслуги вы получаете эти деньги, когда народ оказался в такой беде? Не стыдно быть обузой народа?»

Комментарий Министерства энергетики

В Минэнерго уточнили, что решение о выделении данных средств было принято Специальной комиссией согласно постановлению президента.

В ведомстве отмечают, что стабильное функционирование сферы требует больших материальных затрат. Это связано, прежде всего, с ежедневным процессом, в котором задействована огромная промышленная цепочка, куда входят компании, вырабатывающие электроэнергию и добывающие газ, их поставляющие, распределяющие, следящие за состоянием систем газо- и энергоснабжения.

В то же время Минэнерго напомнило, что для поддержки населения в период карантина было принято решение о неотключении от поставок электроэнергии и газа тех, кто вовремя их не оплатил. Из-за этого возник разрыв между необходимыми средствами для функционирования всей системы и средствами, поступающими за их потребление. Необходимая в этом случае поддержка и была оказана государством.

Определенных затрат также требуют проводимые ежегодно в летний период дополнительные работы, связанные с подготовкой всей системы к предстоящему осенне-зимнему периоду с целью недопущения сбоев в холодное время года.

В министерстве заверили, что как только ситуация с платежами нормализуется, поступившие для поддержки отрасли от государства деньги будут возвращены в бюджет.

«Хотелось бы отметить, что если бы риторике депутата Расула Кушербаева предшествовал бы грамотный запрос в те структуры, о которых он так громко говорил, то, безусловно, он получил бы соответствующий ответ. Каждое высказывание ответственных лиц должно базироваться на точном понимании предмета. Тогда необоснованных претензий было бы гораздо меньше», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее Расул Кушербаев обвинил «Узавтосаноат» в продаже автомобилей Damas для «скорой» по «конским ценам» в период пандемии коронавируса. В ответ на это в UzAuto Motors заявили, что направили на благотворительность более 37 млрд сумов и не могут выделить больше из-за закона «О благотворительности».