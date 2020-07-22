Директором Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана назначен Мухаммадзокир Маматхонов, сообщила пресс-служба агентства.

До этого назначения он с 2018 года работал начальником Главного управления занятости Наманганской области при Минтруде.

Мухаммадзокир Маматхонов (1974 г. р.) окончил Наманганский инженерно-экономический институт (2006) и Высшую школу бизнеса и управления при Национальном агентстве проектного управления при президенте (2012).

С 1998 по 2016 год занимал различные должности в государственных налоговых инспекциях Папского, Чустского, Нарынского районов, города Намангана и Наманганской области, а также в хокимиятах Наманганской области и Уйчинского района. С 2016 по 2017 год был хокимом Янгикурганского района.