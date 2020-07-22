В нескольких строительных магазинах, расположенных вблизи рынка «Джами» в Алмазарском районе Ташкента, 22 июля произошел пожар, сообщила пресс-служба МЧС.

Как уточняет Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 15:35. Возгорание началось в магазине «Курилиш моллари» по улице Карасарай, 314.

Для тушения огня было задействовано шесть пожарно-спасательных экипажей. Пожар был локализован в 16:01 и полностью потушен в 16:14.

Огонь уничтожил строительные конструкции и имущество на площади 200 кв. м., еще 2000 кв. м. помещения магазинов, расположенных рядом, удалось спасти.

Причины пожара и размер материального ущерба выясняются.