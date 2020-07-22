Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 июля подписал закон о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов. Документ был принят Законодательной палатой 1 мая и одобрен Сенатом 19 июня.

Статья 17−1 Кодекса об административной ответственности дополнена частью следующего содержания:

«В случае фиксации специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видеофиксации административных правонарушений, совершенных водителями транспортных средств, уступивших дорогу транспортным средствам оперативных и специальных служб для обеспечения их беспрепятственного проезда приближающихся с включенным проблесковым маячком синего или красного либо синего и красного цветов и специальными звуковыми сигналами, административное правонарушение водителей признается совершенным в состоянии крайней необходимости и административное дело прекращается в соответствии со статьей 271 настоящего Кодекса».

Таким образом, если водители, уступая дорогу машинам пожарной охраны, скорой медицинской помощи и других специализированных служб, нарушат ПДД, их не будут привлекать к ответственности.

Председатель Сената Танзила Нарбаева в июне отмечала, что за последние два года свыше 48 тысяч человек скончались из-за несвоевременного приезда экстренной помощи. За три года зафиксировано более 700 фактов, связанных с водителями, не уступившими дорогу специальным автотранспортным средствам.