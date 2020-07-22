Общее количество преступлений, совершенных школьниками и учениками колледжей, сократилось в 2,5 раза в результате перехода в 2017 году с 12-летнего образования (9 лет среднего и 3 года профессионального обучения) к 11-летнему, сообщила пресс-служба Министерства народного образования (МНО).

Сегодня в системе народного образования 9942 общеобразовательных школ, в них около 481 тысяч учителей обучают 6,2 миллиона учащихся.

«Сегодня в сфере народного образования проводится систематическая работа с учениками со сложным воспитанием, склонными к правонарушениям, — отмечают в МНО. — Мероприятия „Посещаемость“ и „Ученик“ были введены для принятия мер по возвращению учеников, которые регулярно пропускают уроки и не посещают школу».

По мнению экспертов министерства, система внутреннего контроля в школе для учеников, склонных к антиобщественному поведению, играет важную роль в предотвращении преступлений, совершаемых этой категорией учеников.

В 2016 году на 10 тысяч учеников средней школы приходилось в среднем 0,9 учащихся, совершивших преступление, в 2017—2018 годах году этот показатель составлял 0,8, в 2019 году — 0,7.

В системе профессионального образования этот показатель составил 10 учеников в 2016—2017 годах, 9 — в 2018 году и 8 в 2019 году.

В результате возобновления 11-летнего образования общий уровень преступности среди несовершеннолетних, в 2016 году составлявший 2,4, в 2019 году снизился до 1.

Для сравнения МНО приводит подобные цифры в других странах. На конец 2019 года этот показатель в США составлял 44,7 ученика, В России — 23,7 ученика, в Казахстане — 7,6, в Таджикистане — 3,6.