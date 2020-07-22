Территориальное управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявило хищение бюджетных средств в особо крупном размере в Центре санитарно-эпидемиологического благополучия Андижанской области, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Доследственная проверка выявила, что должностные лица ЦСЭБ заключили договор с компанией T. D. F. о покупке гипохлорита кальция за 485,7 млн сумов, тогда как средняя рыночная цена этих дезинфицирующих средств составляет 326,4 млн сумов. В результате из бюджета были расхищены 159,3 млн сумов.

По данному факту в отношении должностных лиц центра возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

В начале июля аналогичное преступление было совершено сотрудниками ЦСЭБ Наманганской области. Тогда должностные лица центра приобрели дезинфицирующие средства почти на 250 млн сумов дороже их рыночной цены.

Реклама на Газета.uz

Кроме того, в этом месяце по обвинению в хищении под стражу были заключены главный врач и заведующий складом ЦСЭБ Навоийском области, которые присвоили и растратили из средств, выделенных Антикризисным фондом, в общей сложности более 500 млн сумов.

Еще одно хищение было выявлено в Центре санэпидблагополучия Кашкадарьинской области. Бывший руководитель областного центра, начальник отдела и другие сотрудники обвиняются в хищении свыше 900 млн сумов.