Территориальное управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявило хищение бюджетных средств в особо крупном размере в Центре санитарно-эпидемиологического благополучия Андижанской области, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Доследственная проверка выявила, что должностные лица ЦСЭБ заключили договор с компанией T. D. F. о покупке гипохлорита кальция за 485,7 млн сумов, тогда как средняя рыночная цена этих дезинфицирующих средств составляет 326,4 млн сумов. В результате из бюджета были расхищены 159,3 млн сумов.

По данному факту в отношении должностных лиц центра возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

В начале июля аналогичное преступление было совершено сотрудниками ЦСЭБ Наманганской области. Тогда должностные лица центра приобрели дезинфицирующие средства почти на 250 млн сумов дороже их рыночной цены.

Кроме того, в этом месяце по обвинению в хищении под стражу были заключены главный врач и заведующий складом ЦСЭБ Навоийском области, которые присвоили и растратили из средств, выделенных Антикризисным фондом, в общей сложности более 500 млн сумов.

Еще одно хищение было выявлено в Центре санэпидблагополучия Кашкадарьинской области. Бывший руководитель областного центра, начальник отдела и другие сотрудники обвиняются в хищении свыше 900 млн сумов.