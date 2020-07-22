Количество подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 по итогам 21 июля составило 17881, увеличившись за день на 567 (днем ранее — 562), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все новые случаи были зарегистрированы у сдавших тест в связи с повышенной температурой тела или по причине контакта с инфицированными.

В течение дня сообщено о выздоровлении 58 пациентов, лечившихся в медучреждениях и в домашних условиях. Общее число вылечившихся достигло 9521, что составляет 53%.

Минздрав также сообщил о 4 случаях смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 3 — в Ташкенте и 1 — в Андижане. Общее число умерших, согласно данным министерства, достигло 95.





Фото: ГУБДД МВД.

Один из скончавшихся — старший специалист пресс-службы Главного управления безопасности дорожного движения МВД подполковник Зайир Сайдалиев, которому был 51 год. Он был госпитализирован в реанимационное отделение Центрального госпиталя МВД 17 июля, COVID-19 был подтвержден на следующий день. 21 июля он скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Три других случая — 68-летняя жительница Шайхантахурского района столицы М. И. (лечилась с 25 июня по 14 июля в РНЦЭМП, после подтверждения коронавируса 15 июля госпитализирована в реанимацию клиники ТашМА), 64-летний житель этого же района М. М. (также лечился с 25 июня по 14 июля в РНЦЭМП, после подтверждения коронавируса 14 июля переведен в Зангиатинскую многопрофильную инфекционную больницу) и 42-летний житель Андижана Г. И. (инфекция выявлена 15 июля, был госпитализирован в областную инфекционную больницу).

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8265 пациентов, состояние 101 из них тяжелое, 32 — крайне тяжелое. Число лечащихся на дому не уточняется.

На карантине в домашних условиях содержится 62513 человека, в стационарных — 23754.





Источник: Минздрав.