Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил на брифинге 20 июля, что важными инструментами в борьбе с распространением коронавируса являются отслеживание, выявление и изоляция контактов.

«Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус», — заявил он. Быстрое реагирование на новые случаи позволит странам восстановить экономику и сдержать масштабное распространение COVID-19.

Установление контактов пациента позволит предотвратить превращение отдельных случаев заболевания в локальные вспышки заболевания, а затем и в массовое заражение.

Сами по себе карантинные меры, по словам главы ВОЗ, могут замедлить передачу вируса, но не способны полностью остановить его. В этом контексте важны мобильные приложения, которые помогают устанавливать контакты зараженных людей.

При этом Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что ничто не заменит обученных работников, которые «ходят от двери к двери» в поисках зараженных и контактных лиц, чтобы разорвать цепи передачи COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав, Мининфоком и хокимият Ташкента запустили мобильное приложение Self-Safety, которое будет предупреждать пользователей о возможных контактах с инфицированными коронавирусом.