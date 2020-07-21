В Ташкенте подписаны меморандумы о сотрудничестве между Ассоциацией инженеров-консультантов Узбекистана (УзАИК) и тремя вузами страны. Основной целью подписания меморандумов является укрепление совместного сотрудничества между УзАИК и Ташкентским государственным техническим университетом им. Ислама Каримова, Ташкентским архитектурно-строительным институтом и Ташкентским химико-технологическим институтом.

Организации будут сотрудничать в сфере повышения профессионализма и выработки практических навыков у студентов. Они будут проводить совместные конференции, форумы, семинары и круглые столы, привлекать экспертов для проведения лекций и мастер-классов. Организации также создадут базы данных выпускников для дальнейшего их трудоустройства в инжиниринговых и проектных организациях.

Ассоциация инженеров-консультантов Узбекистана была создана в 2018 году по инициативе президента страны. В сферу деятельности Ассоциации входит координация взаимодействия между вузами и проектными организациями по подготовке квалифицированных инженеров-проектировщиков и других специалистов. Также УзАИК помогает внедрять в учебные программы новейшие достижения и инновационные подходы в проектировании и строительстве.

«Безусловно, мы понимаем, что одной из основных проблем, тормозящих развитие инжиниринга в республике, остается дефицит кадров. В том числе инженерных, способных творчески и профессионально решать сложные технические задачи. Ассоциация и в дальнейшем будет уделять особое внимание подготовке квалифицированных кадров в сфере инжиниринга, в том числе инженерного проектирования, а также проектного управления для восполнения сформировавшегося в республике дефицита профессионалов в данной сфере, — отметил Афзал Холматов, директор Ассоциации инженеров-консультантов Узбекистана.

В рамках данного сотрудничества Ассоциация станет площадкой для взаимодействия между вузами страны и участниками рынка инжиниринговых услуг. В том числе в сфере подготовки учебных программ, повышения квалификации преподавателей вузов, поиска и отбора перспективных кадров.

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