Президент Шавкат Мирзиёев 20 июля провел совещание по вопросам сдерживания распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения экономической стабильности в регионах страны, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

15 июля на совещании глава государства подверг критике нехватку тестов и отсутствие необходимых лекарств в Ташкенте и Ташкентской области, нехватку кадров, проблемы с вызовом и оперативным прибытием скорой помощи и другие. Он объявил выговор хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву и министру здравоохранения Алишеру Шадманову.

Шавкат Мирзиёев отметил, что за три дня, прошедшие после того совещания, были приняты «большие меры» по предотвращению распространения коронавируса и лечению больных, но число инфицированных и умерших увеличивается.

«80% смертей приходится на Ташкент. Сейчас по мере возможности нужно укомплектовать специалистов и оказать лечение тяжелобольным. Самое главное — нужно создать новую подходящую нам систему по лечению бессимптомных пациентов. Это новшество для нас. Нужно расписать, как лечить, что делать. Пусть специалист звонит 10 раз. Чем быстрее мы предотвратим заболевания, тем меньше будет инфицированных», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость наладить связь между врачом местной поликлиники и пациентов с бессимптомной или легкой формой коронавируса, который проходит лечение в домашних условиях.

«Пациент не должен оставаться дома один. Во-вторых, есть страх. Чтобы его не было, нужно коммуницировать с ним. У каждого врача районной поликлиники есть телефон, верно? Если нет, то нужно обеспечить их телефонами для звонков. Выходить запрещается. Мы сами все привезем. Нужно это организовать. Если он (инфицированный — ред.) выйдет на улицу, то риск заразить другого человека — 200%. Не нужно паниковать, нужно взять себя в руки», — сказал президент.

Глава государства добавил, что в нынешнее сложное время многое зависит от руководителей четырех секторов.

Ранее сообщалось, что граждане, лечащиеся от коронавируса в домашних условиях, будут бесплатно обеспечены лекарствами и масками. Министерство здравоохранения было поручено подготовить 50 тысяч комплектов лекарств.

На совещании также проанализированы меры по оценке воздействия продолжающейся пандемии на экономику, обеспечению макроэкономической стабильности, своевременной реализации инвестиционных проектов, выполнению прогнозов в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, увеличению экспорта, комплексному развитию регионов и поддержке предпринимательства.

Отметив снижение выручки на предприятиях во всех регионах, Шавкат Мирзиёев поручил восстановить деятельность большинства строительных и промышленных предприятий до 1 октября и всех предприятий — к концу года.

В ряде регионов не удалось выполнить экономические прогнозы по аграрной сфере. Объем валового сельскохозяйственного продукта в Каракалпакстане оказался на 59 млрд сумов ниже прогнозированного. Этот показатель составляет 177 млрд сумов в Кашкадарьинской области, 173 млрд — в Сырдарьинской области и 129 млрд — в Ташкентской области.

Президент дал указания по восполнению пробелов в заготовке овощей и бахчевых за счет повторных посевов, ускорению выдачи птицы домашним хозяйствам, внедрению интенсивных технологий в животноводстве и рыболовстве, увеличению объемов сельскохозяйственного производства на 3−4% до конца года.

На совещании в этот же день по ситуации с коронавирусом в столичном регионе и мерах по ее стабилизации отмечалось, что поликлиники столицы перейдут на круглосуточный режим работы, восстановлена медпомощь пациентам с хроническими заболеваниями, а в каждом медучреждении, работающем с больными COVID-19, откроются кассы для выплаты зарплат врачам.