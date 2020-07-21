Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель фракции Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров предложил прекратить ввоз граждан Узбекистана из зарубежных стран.

«Опыт Израиля по выявлению и борьбе с вирусами достоин изучения. Они закрыли свои границы для всех въезжающих до 1 сентября 2020 года. Почему? Потому что любой, кто въезжает, может привезти новый, не адаптированный к среде тип вируса. Это означает новую волну», — написал депутат у себя в Telegram-канале.

Алишер Кадиров заявил, что нужно продумать вариант о финансировании лечения граждан Узбекистана в странах пребывания.

«Нам нужно подумать о том, чтобы прекратить ввоз наших соотечественников из-за границы и финансировать их лечение в странах, где они находятся. Это будет хорошо, в первую очередь, для их родственников и для всего Узбекистана. Еще один новый штамм [вируса] будет очень тяжелым для нашего народа», — указал он.

Ранее Израиль продлил введенный с 18 марта запрет на въезд иностранцев до 1 сентября. Ограничение не касается израильтян, возвращающиеся из-за границы, — они по-прежнему должны оставаться на карантине 14 дней с момента прилета.

В мае в Израиле возобновился рост ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день подтверждено 52 тысячи случаев, 22,1 тысячи выздоровели, 415 умерли.

В начале июля президент Шавкат Мирзиёев заявил, что все граждане Узбекистана, оставшиеся за границей и желающие вернуться на родину, будут возвращены.

С 20 июля по 2 августа организуется 18 чартерных рейсов из России, Южной Кореи, Турции, Беларуси, ОАЭ, США, Израиля и Германии для доставки соотечественников в Узбекистан.