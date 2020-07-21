Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев в Лиссабоне 20 июля вручил верительные грамоты президенту Португалии Марсело Ребело де Соуза, сообщило ИА «Дунё».

Отметим, что Сардор Рустамбаев одновременно является послом Узбекистана во Франции. Верительные грамоты президенту Эммануэлю Макрону он вручил в сентябре 2018 года. Миссию посла в Португалии он будет выполнять по совместительству.

«Марсело Ребело де Соуза с теплотой отметил состоявшуюся свою встречу с Президентом Узбекистана в рамках саммита „Один пояс, один путь“ в Пекине в апреле 2019 года и выразил свое глубокое уважение и наилучшие пожелания главе нашего государства», — говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и по вопросам взаимодействия в рамках региональных и международных структур. Глава Португалии выступил за укрепление взаимовыгодного партнерства, пишет агентство.





