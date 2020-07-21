Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков 21 июля провел переговоры с заместителем генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития Марваном Абдуллой ал-Ганимом (КФАЭР), сообщила пресс-служба МИДа.

По итогам встречи в формате видеоконференции достигнута договоренность о расширении сотрудничества Узбекистана с КФАЭР в рамках борьбы с COVID-19, а также реализации социально-экономических проектов.

Заместитель гендиректора КФАЭР поддержал предложение узбекской стороны о направлении средств фонда в размере 5,6 млн долларов на оснащение медицинских учреждений Узбекистана оборудованием в рамках борьбы с коронавирусом.

Стороны также обсудили участие фонда в социально-экономических проектах в Узбекистане, в частности в сфере строительства жилых домов в сельской местности, улучшения системы водоснабжения и обеспечения населения питьевой водой.