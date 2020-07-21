Государственный департамент США ввел санкции против президента Чеченской республики Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат. Соответствующее заявление госсекретаря Майка Помпео размещено на сайте ведомства. Причина введения санкций — причастность «к грубым нарушениям прав человека» в республике, сообщили «Ведомости».
«Госдепартамент располагает достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — уточняется в заявлении Помпео.
В ответ на новые санкции Рамзан Кадыров разместил в Telegram-канале фотографию с оружием в руках. Под снимком он написал: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»
Позже глава Чечни добавил семейное фото и написал: «Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против… моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что будет сложно ответить зеркально на новые санкции. «Но что-нибудь придумаем», — написала она в Facebook.
Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 года. Он попал в «список Магнитского», закон о котором был принят в декабре 2012 года.
Tina Zinkevich
Бедный Рамзан Кадыров! Он, “ночью спать не будет“ от переживаний! А не лучше бы Америке, на себя посмотреть, как там нарушаются права человека?! Чем, ВСЕМ странам, диктовать, что им делать и как!!! Америка, далеко, “не пуп земли“, чтобы вокруг нее все вертелось! Пора бы прекратить, вмешиваться в дела других стран, сначала у себя, дома, в Америке, порядок наведите!!! Но, ЕСЛИ даже, “наведете порядок у себя“, занимайтесь собой, восстанавливайте экономику, становитесь на одно колено, это ваше право и никто его не отнимает!!!
Hurshid Maksumov
и что дальше, ему всё пофиг
Vladimir Kadalashvili
Tina Zinkevich
Человек устроил у себя средневековую монархию, цивилизованные страны закономерно не хотят иметь с ним никаких дел. То что его так бомбануло что он устроил клоунаду с вызовом Помпео на какой-то там бой, доказывает, что цель таки достигнута и спать ночью он не будет. Никто никому не указывает что делать и как жить, просто никто не хочет общаться с дикарями и тиранами, вот и все.