Государственный департамент США ввел санкции против президента Чеченской республики Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат. Соответствующее заявление госсекретаря Майка Помпео размещено на сайте ведомства. Причина введения санкций — причастность «к грубым нарушениям прав человека» в республике, сообщили «Ведомости».

«Госдепартамент располагает достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — уточняется в заявлении Помпео.

В ответ на новые санкции Рамзан Кадыров разместил в Telegram-канале фотографию с оружием в руках. Под снимком он написал: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»

Позже глава Чечни добавил семейное фото и написал: «Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против… моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что будет сложно ответить зеркально на новые санкции. «Но что-нибудь придумаем», — написала она в Facebook.

Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 года. Он попал в «список Магнитского», закон о котором был принят в декабре 2012 года.