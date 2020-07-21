В январе-июне общий объем освоенных иностранных инвестиций в Узбекистане составил 4,8 млрд долларов, в том числе прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — 3,2 млрд долларов и кредиты под государственную гарантию — 1,6 млрд долларов, сообщило Министерство инвестиций и внешней торговли.

Основными иностранными инвесторами Узбекистана, по данным МИВТ, стали Россия, Китай, Германия и Турция. Общее число стран-инвесторов в экономику страны составило 37.

Наиболее привлекательными для инвесторов стали электротехническая отрасль (рост в 13 раз по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года), производство строительных материалов (рост — в 3,6 раза) и сфера ИКТ (рост — в 3,5 раза). Хорошую динамику роста показали пищевая (рост — в 1,5 раза) и химическая промышленности (рост — в 1,3 раза), а также текстильная отрасль (рост — в 1,6 раза).

При этом, как отмечает министерство, укрепилась тенденция роста привлечения ПИИ и кредитов в проекты регионального значения. Их суммарная стоимость за первые шесть месяцев составила 2 млрд долларов, увеличившись в 1,05 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Объем освоения инвестиций в рамках региональных проектов составил 62,3% от общего объема освоенных ПИИ.

Наиболее высокая динамика роста ПИИ в разрезе регионов наблюдается в Наманганской (в 1,6 раза), Ташкентской (в 1,6 раза), Кашкадарьинской (в 1,5 раза) и в Сырдарьинской (в 1,4 раза) областях.

До конца этого года предусматривается сдача в эксплуатацию более 2 тысяч объектов: 206 новых крупных производственных мощностей, 240 производственных объектов регионального значения, а также порядка 1,6 тысячи социальных и инфраструктурных объектов.