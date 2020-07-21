Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) в Узбекистане прибудет в декабре, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Накануне заместитель министра иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов в Вене провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Последний заявил, что в агентстве «очень удовлетворены ходом реализации ядерной программы Узбекистана».

«Считаем, что для новых ядерных государств ваша страна является моделью построения отношений с МАГАТЭ», — цитирует пресс-служба МИДа гендиректора организации.

Ранее заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявлял, что агентство в 2020 году направит миссию INIR. По данным агентства «Узатом», при содействии МАГАТЭ для страны разработана программа повышения кадрового потенциала и создания ядерной инфраструктуры в рамках строительства АЭС на 2020−2021 годы.