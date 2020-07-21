Группа компаний Orient сообщила о старте еще одного грандиозного проекта. Вдохновившись архитектурой города, команда решила вдохнуть новую жизнь в историческое трамвайное депо №2 Ташкента, расположенное на пересечении улиц Лутфи и Катта Каъни в Чиланзарском районе, максимально сохранив дух и атмосферу этого места. Таким образом, на территории 9,7 га был создан проект «ДЕПО Outlet Mall» общей полезной площадью 33895 кв. м, над которым работает управляющая компания The Tower Mall Management Group, а также была привлечена турецкая архитектурная компания DOME+PARTNERS.





The Tower Mall Management Group, как управляющая компания, специализируется на разработке и реализации многофункциональных объектов, призванных повышать уровень жизни и комфортного шопинга для жителей и гостей столицы. Имея в портфолио запуск таких ТРЦ, как Samarqand Darvoza, Compass, Riviera, а также изучая зарубежные форматы торговых центров и галерей, компания сделала проект «ДЕПО Outlet Mall» местом для досуга и комфортного шопинга. Помимо этого, в магазинах будут представлены бренды, на товары которых будут действовать специальные скидки.





Также особенность проекта «ДЕПО Outlet Mall» в преобладании формата street retail. Буквально это «уличная торговля», но в более комфортных условиях и с продуманной логистикой. Это новый и непривычный формат торговых точек, расположенных в открытом пространстве, с едиными прогулочными зонами и площадками.





В большинстве торговых помещений есть отдельный вход с улицы, а также множество открытых продуваемых пространств. Такой формат в текущих реалиях станет преимуществом: риск заражений при вирусных инфекциях сводится к минимуму, а пребывание на территории становится безопасным. Зона street retail будет включать более 200 торговых точек различной площади и формата: одежда, услуги, развлечения.

Один из главных партнеров и якорей проекта — супермаркет Makro — расположится в бывшем ангаре трамвайного депо, который будет максимально сохранен в память об историческом объекте города.





Помимо торговых помещений на территории «ДЕПО Outlet Mall» также будут расположены:

автосервис с автомаркетом Avtoritet — более пяти тысяч кв. м;

шестизальный кинотеатр;

фудкорт с выходом на террасу;

детский развлекательный центр;

просторная парковка на 530 мест.

Настоящий отреставрированный трамвай, который расположится на территории «ДЕПО Outlet Mall», станет символом новой локации на карте города.

Строительство проекта уже ведется, тогда как полный запуск запланирован на 2021 год.

Заявки по аренде помещений принимаются на e-mail и по телефону: (+998) 99−899−99−98.

Определенную категорию помещений возможно выкупить уже с 10 августа 2020 года. С более подробной информацией можно ознакомиться по e-mail и телефону: (+998) 99−808−92−25.

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