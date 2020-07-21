В понедельник, 20 июля, в возрасте 57 лет скончался главный художник Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, заслуженный работник культуры Узбекистана Зубайдулла Батыров, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Зубайдулла Борисович родился в 1963 году в Карши. В 1986 году окончил Республиканское художественное училище имени Бенькова, в 1995 году — институт искусств имени Маннона Уйгура, отделение «Театральной декорации» под руководством Георгия Брима.

В 1997—2005 годах работал в качестве художника-постановщика в праздничных представлениях, посвященных Дню Независимости Узбекистана. В 1997 году выступил главным художником праздника, посвященного 2500-летию Хивы.

В 2008 году получил звание заслуженного художника ассоциации художников «Искусство народов мира», в 2010 году — «Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан».

В ГАБТе имени Алишера Навои Зубайдулла Батыров работал с 1994 года.

Многие работы художника находятся в частных коллекциях США, России, Италии, Японии и других стран, отмечается на сайте ГАБТа.

Причины смерти в сообщении не уточняются.