Токио предлагает создать новый трехсторонний формат консультаций «Япония-Узбекистан-Афганистан» для продвижения межафганских переговоров, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и спецпредставитель Японии по Афганистану Катсухито Такахаши в ходе встречи в онлайн-режиме 21 июля обсудили вопросы мирного урегулирования афганского кризиса и скорейшего запуска прямых внутриафганских переговоров.

Новый формат предложен с учетом «высокого авторитета и роли Узбекистана в продвижении мирных межафганских переговоров, а также в экономическом измерении».



По данным МИДа, японская сторона дала высокую оценку проводимой руководством Узбекистана политике по мирному разрешению многолетнего афганского кризиса, интеграции страны в региональные политические и экономические процессы.

Состоялся также обмен мнениями о приоритетных направлениях узбекско-японского взаимодействия в восстановлении национальной экономики Афганистана и реализации в стране инфраструктурных проектов.

Напомним, в конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Напомним, Узбекистан активно участвует в мирном процессе в Афганистане, реализуя в стране экономические и инфраструктурные проекты, а также содействуя диалогу сторон. В марте 2018 года Ташкент провел Международную конференцию высокого уровня по Афганистану, в которой приняли участие президенты Узбекистана и Афганистана и представители государств-членов Совета безопасности ООН.