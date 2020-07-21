Жители Берунийского района Каракалпакстана добились поступления воды в канал Найман для орошения сельскохозяйственных земель после того, как перекрыли участок дороги «Нукус — Ташкент».

Пресс-служба районного хокимията назвала инцидент беспорядками, но указала, что вопрос в итоге был разрешен.

По данным Telegram-канала «Қарақалпақ 24», 20 июля десятки жителей вышли на дорогу и перекрыли участок рядом с мостом над каналом Найман.

На видеозаписи можно увидеть, как на трассе образовалась пробка из легких и грузовых автомобилей. Местные жители выражали недовольство отсутствием воды в канале для орошения земель, из-за чего гибнет урожай.





Районная администрация подтвердила отсутствие воды в канале в течение 10 дней. На месте происшествия побывали хоким Берунийского района и другие руководители, которые в итоге сумели решить проблему — вода в канал Найман начала поступать.





«Конечно же, недовольство населения справедливо, но нужно также учесть одну вещь. Фермерские хозяйства в Берунийском районе разделены на 13 территорий, и одновременно обеспечить всех водой сложно. Для этого внедрена система поочередного орошения. Сегодня также жаркая погода приводит к быстрому обезвоживанию почвы», — говорится в сообщении районного хокимията.