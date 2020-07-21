В понедельник, 20 июля, скончался исполняющий обязанности директора по капительному строительству Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения Алишер Абдушукурович Абдуазизов, сообщила пресс-служба ЦРРТ. Причина смерти не уточняется.

Алишер Абдуазизов (1961 года рождения) окончил Ташкентский электротехнический институт связи (1983). В разные годы работал начальником отдела производственного объединения «Ўзсувтаъмирлашэксплуатация» (1991), директором гостиницы «Водник» этого объединения (1991−1992), директором ООО «Сувчи» (1992−1998 и 1999−2001). Занимал различные руководящие должности в системе компании «Узбектелеком» (2001−2011).

Кроме того, он работал проректором по финансам и экономике Ташкентского университета информационных технологий (2011−2012), директором информационно-библиотечного центра Госкомсвязи (2012−2015). Занимал должность заместителя гендиректора ЦРРТ (2016−2017) и директора национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои (2017−2019).

С 2019 года работал директором по капитальному строительству, снабжению и транспорту ЦРРТ, а затем и. о. директора по капитальному строительству центра.