Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 21 июля увеличилось на 276 и достигло 17590, сообщило Министерство здравоохранения.

Из числа новых случаев 82 выявлено в Ташкенте, 57 — в Андижанской области, 42 — в Наманганской области, 36 — в Сырдарьинской, 29 — в Джизакской, 23 — в Каракалпакстане и 7 — в Навоийской области.

Сообщено еще об одном случае смерти пациента с COVID-19 в столице — 64-летнего жителя Шайхантахурского района М. М.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 9463 человека. На лечении в медучреждениях находятся 8035 пациентов, из них 76 — в тяжелом состоянии, 28 — в крайне тяжелом.