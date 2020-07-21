20 июля в Узбекистане было подтверждено 562 случая коронавируса (днем ранее — 566), общее число случаев достигло 17314, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение дня 63 случая коронавируса было зарегистрировано в карантинных учреждениях и 499 — у бывших в контакте с инфицированными.

За день сообщено о выздоровлении 184 пациентов, число вылечившихся составило 9463, или 55%.

В Ташкенте скончалось еще 4 человека с COVID-19, общее число умерших, по данным Минздрава, достигло 91.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 7760 человек, состояние 79 из них тяжелое и 29 — крайне тяжелое. Данных о лечащихся на дому нет.

На карантине в домашних условиях содержится 62361 человек, в стационарных — 24628.

Источник: Минздрав.