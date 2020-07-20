Каршинский футбольный клуб «Насаф» сменил логотип. Вместо птицы Хумо, обхватившей крыльями футбольный мяч, на гербе команды появился огнедышащий дракон, сообщило издание «Новости Кашкадарьи».





Новый символ игроки продемонстрировали на этой неделе во время девятого тура Суперлиги, сыграв вничью (2:2) с командой «Коканд-1912». Тогда на поле каршинцы вышли в новой экипировке, на которой главным знаменем команды стал огнедышащий дракон.

О возврате логотипа с драконом в команде подумывали еще в первых месяцах 2020 года. Тогда же был разработан дизайн новой эмблемы, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Первый логотип клуба был представлен 1997 году и менялся в 2003, 2008, 2009, 2011, 2012 годах.

«У каждой футбольной команды есть свои „клички“. К примеру, игроки футбольного клуба „Шуртан“ — волки, а наши — драконы. В последние годы болельщики не раз отмечали, что неправильно „драконам“ выходить на поле с птицей на эмблеме. Поэтому в этом году руководство клуба решило вернуть дракона в команду», — сказал спортивный директор клуба Юнус Набиев.

Он напомнил, что в 2009—2011 года на логотипе и экипировке был изображен дракон. По его словам, все началось с торжеств, посвященных 2700-летию Карши. Тогда общественности презентовали артефакты, среди которых были и с изображением дракона. Эта археологическая находка вдохновила болельщиков и они стали называть футболистов «Насафа» драконами.

Команда также представила новую форму на сезон-2020, разработанный компанией Adidas.



