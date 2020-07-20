Министерство юстиции Узбекистана разработало и опубликовало для обсуждения проект указа президента «О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур». Документом в общей сложности планируется упростить около 1000 имеющихся бюрократических процессов, сообщили «Газете.uz» в Минюсте.

Инфографика: Минюст.

Планируется внедрить порядок уведомления как отдельный институт

Для справки: При направлении уведомления физические и юридические лица берут на себя обязательство соблюдать требования и условия законодательства, а также подтверждают, что их деятельность соответствует установленным требованиям. Рассмотрение документов и принятие решения уполномоченным органом в этом случае не требуется.

Проектом указа предусматривается внедрение до 1 декабря 2020 года порядка уведомления взамен 44 лицензионных и 13 разрешительных процедур. Так, путем уведомления уполномоченного органа можно будет начать деятельность по дошкольному образованию, ломбарда, концертно-зрелищную, ветеринарно-лечебную, розничную торговлю алкогольной продукцией и другим. Регистрацию СМИ также планируется перевести в уведомительный порядок.

Намечено сократить число видов деятельности, которые требуют лицензию и разрешение

С 1 января 2021 года около 100 лицензируемых видов деятельности и 35 разрешений планируется отменить и перевести на альтернативные методы регулирования. Это позволит предпринимателям сэкономить более 125 млрд сумов в год, отмечает Минюст.

В частности, из лицензирования предлагается исключить виды деятельности, не наносящие вред здоровью человека и обществу. Это лицензирование аудиторской, оценочной, риэлторской деятельности, по изготовлению фонограмм, городская, пригородная и междугородная перевозка грузов автомобильным транспортом.

Кроме того, намечено отменить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, занятие тренерской деятельностью, паспорт спортивного сооружения.

Некоторые виды лицензий и разрешений будут отменены с применением механизма «регуляторной гильотины», отметили в министерстве.

Лицензионные разрешительные и уведомительные процедуры полностью цифровизируют

Для этой цели до 1 декабря 2020 года планируется разработать информационную систему «Лицензия» и наладить практику подачи документов, рассмотрения и выдачи всех видов лицензий, разрешений и уведомлений через единый портал. Обратиться и отправить документы уполномоченным органам можно будет только в электронном виде.

«Если для выдачи лицензии будет необходимо получение справок или иных документов, выдаваемых другим органом, то уполномоченный орган без участия предпринимателя самостоятельно через единую систему будет получать данные документы», — отметили в Минюсте.

В проекте также предусматривается отказ от практики оформления лицензий и разрешений на специальных бланках и полный переход к выдаче электронных документов с проставленным QR-кодом.

«В результате будет ограничено возникновение случаев коррупции при осуществлении административных процедур, у предпринимателей не будет временных и денежных затрат, связанных с их приездом-отъездом в город Ташкент. Кроме того, удастся сэкономить средства в размере более 13 млрд сумов, направляемых государственными органами на изготовление специальных бланков, а также 3,5 млн листов бумаги», — подчеркивается в сообщении.

На разработку этой информационной системы и программы Минюст привлек грантовые средства, добавили в ведомстве.

Предусматривается упрощение бизнес-процессов и административных процедур

Проектом указа планируется сократить и упростить процедуры по выдаче 115 видов лицензий и разрешений, а также сократить сроки оформления документов по 14 видам деятельности.

Так, при получении лицензии на открытие кредитного бюро предлагается отменить требование о предоставлении документа, который подтверждает согласие на кредитный обмен не менее чем с 10 банками, исключить минимальные требования к размеру уставного фонда для отдельных видов деятельности, а также установить, что сертификация туроператорских услуг проводится добровольно.

Документом также предлагается установить, что вопрос аннулирования лицензии или разрешения по инициативе уполномоченного органа будет решаться только в судебном порядке. Если заявления о выдаче лицензии или разрешения не будут рассмотрены в срок, то с согласия субъекта предпринимательства планируется выдавать ему их автоматически. Такая возможность будет предусмотрена в информационной системе «Лицензия».

С 1 января 2021 года предложено отменить право государственных унитарных предприятий и учреждений на осуществление лицензируемой деятельности без получения соответствующей лицензии.

«Данное правило привело к доминированию государственных предприятий над частными предпринимателями, созданию неравных условий на рынке, а также монопольному положению государственных предприятий. Вместе с тем возникли также такие негативные последствия, как невозможность осуществления контроля за соблюдением данными организациями лицензионных требований и условий», — отмечает Минюст.

В случае принятия проекта указа вышеуказанные организации должны будут до конца года оформить необходимые лицензии.

Кроме того, документом намечены меры по систематизации и кодификации законодательства, регулирующего отношения в сфере разрешительных процедур, а также снижению нормативной нагрузки.

Будет разработан единый проект закона путем объединения законов «О лицензировании отдельных видов деятельности», который был принят 20 лет назад, и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности».

Также ожидается внедрение паспортов лицензий и разрешений. «В результате у предпринимателей не будет надобности читать объемные положения. Основная информация и требования для начала деятельности будут содержаться в одном документе — паспорте», — добавили в Минюсте.

Обсуждение документа продлится до 30 июля.