Издание France Football объявило, что в 2020 году «Золотой мяч» не будет вручен, сообщает интернет-портал Sports.ru.

Журнал объяснил это обстоятельствами, вызванными пандемией коронавируса, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения приза. В свою очередь, без обладателей останутся и другие призы: награды лучшему вратарю, лучшему молодому игроку и лучшей футболистке.

«Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской „приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, вызванного коронавирусом“», — говорится в заявлении журнала.

Издание отметило, что нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что в некоторых странах футбольный сезон был досрочно завершен.

Сообщается, что звание лучшего футболиста не будет определено впервые с момента основания премии в 1956 году. Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является форвард «Барселоны» Лионель Месси.