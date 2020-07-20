Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан объявляет о проведении ряда спортивных онлайн-соревнований. Мероприятия призваны внести вклад в укрепление здоровья и иммунитета узбекистанцев, вовлекая их в регулярные занятия физической культурой и спортом в условиях пандемии.

С 20 июля будут запущены «Онлайн-ходьба», «Онлайн-бег», «Онлайн-веломарафон», «Онлайн-шахматы». Также пройдет турнир по киберспорту MinSport eSropts CUP в восьми дисциплинах.

Все спортивные мероприятия продлятся до Нового Года, а победители будут награждены ценными призами. В частности, если общий призовой фонд Minsport eSports CUP в киберспорте превысит 100 млн сумов, то победитель онлайн-шахматного турнира получит возможность выиграть автомобиль Spark. Так что это отличная возможность принять активное участие в спортивных онлайн-мероприятиях и выиграть ценные призы.

Соревнования по киберспорту на кубок Minsport eSports CUP будут проводиться с 21 июля по 22 декабря. Призовой фонд конкурса составляет более 100 млн сумов.

Первенство среди любителей пройдет в восьми наиболее популярных областях киберспорта на всех платформах: PS4, PC, Mobile.

Зарегистрироваться для участия можно в Telegram-группах по выбранному направлению:

Подробную информацию можно найти по ссылке.

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