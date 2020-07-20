Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовой фуры DAF и автомобиля Lacetti в Самаркандской области 19 июля, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

ДТП произошло примерно в 6:30 на 43-м км автодороги М-37. Водитель DAF Ж. Ж. (38 лет), следовавший из Бухары в Ташкент, столкнулся с ехавшим по противоположному участку дороги Lacetti, который находился под управлением Ф. Х. (31 год).

В результате столкновения водитель Lacetti и его пассажир Э. Р. (24 года) от полученных травм скончались на месте происшествия.

Следственное управление при УВД Самаркандской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.