Министерство физической культуры и спорта Узбекистана организовывает онлайн-соревнование по шахматам «Оставайся дома и побеждай».

Чтобы принять участие в отборочных турах и попасть в гранд-финал, нужно пройти регистрацию на сайте chess.com и стать членом клуба «Ўзбекистон Республикаси жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги». Главным призом станет автомобиль Spark.

Отборочные турниры стартуют 20 июля. Блиц-партии по Швейцарской системе будут проходить в 20:00 по ташкентскому времени. В каждом турнире будет отобрано топ-10 игроков для участия в гранд-финале.

Всего будет проведено 50 отборочных турниров и только 500 игроков пройдут в гранд-финал, который пройдет 20 декабря в Ташкенте. Игрок, отобранный для участия в гранд-финале, не может принимать участие в последующих этапах.

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