Новым послом Израиля в Узбекистане назначена дипломат Зехавит Бен-Хиллель, сообщило ИА «Дунё».

До назначения в Узбекистан Зехавит Бен-Хиллель работала главой отдела по связям с общественностью МИД Израиля. На посту она сменит Эдуарда Шапиру, возглавлявшего израильскую дипмиссию в стране с 2017 года.

Зехавит Бен-Хиллель занимала различные дипломатические должности в МИДе и за рубежом. Владеет английским, испанским и немецким языками.

Ранее в июне стало известно о назначении Ферузы Махмудовой послом Узбекистана в Израиле.