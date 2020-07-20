Президент Шавкат Мирзиёев 20 июля ознакомился с презентацией о результатах реформ в архитектурно-строительной сфере Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

С каждым годом созидательная работа в нашей стране приобретает все более широкий масштаб. Идет процесс урбанизации в регионах. Строительные работы осуществляются полным ходом и в сельской местности.

Перед Министерством строительства поставлена задача обновить в текущем году 60 из 337 градостроительных правил и норм. В начале года в министерстве организован Центр технического нормирования в строительстве, в который привлечены 15 квалифицированных специалистов. В настоящее время разработаны 33 новых норм и правил градостроительства.

На совещании поручено привлечь иностранную компанию с передовым опытом для ускорения работы в этом направлении.

Президент подверг резкой критике проявления коррупции и «теневой экономики» в сфере, подчеркнул необходимость цифровизации процесса проведения тендеров на строительство и отбора подрядчиков.

Сегодня в стране действует 32 тысячи строительных организаций. На совещании поставлена задача запустить единую платформу, которая будет включать информацию о финансовых показателях, платежеспособности строительных организаций, их участии в государственных закупках и квалификации персонала. Данная платформа будет внедрена до 1 ноября в Ташкенте и с начала следующего года — по всей стране. Она будет интегрирована с системой электронных трудовых книжек, отмечает пресс-служба.

Согласно анализу, за последние два года в рамках государственных программ тендеры проводились лишь по 182 строительным проектам из более чем 3000. Из-за сложности тендерных процедур приоритет отдается низкой стоимости, а компетентность строительной организации отходит на второй план, говорилось на совещании.

В связи с этим со следующего года средства будут выделяться строительно-подрядным предприятиям, которые включены в новую информационную систему и соответствующий рейтинг.

Кроме того, отмечалось принятие отдельного постановления по совершенствованию авторского, технического и государственного надзора в сфере строительства, создание всех условий для этого. Указывалось, что теперь необходимо осуществлять контроль не «вручную», как сейчас, а с использованием IT-технологий.

Ответственным лицам поручено в месячный срок сформировать базу данных о строительных предприятиях и объектах.

С 1 августа в Ташкенте, а со следующего года во всех регионах надзорные процессы будут автоматизированы с введением в онлайн-платформу всех выявленных недостатков с фотофиксацией. Будет запущена интерактивная система, которая позволит строительным организациям и гражданам получить в любое время полную информацию о порядке и условиях строительства.

Указано на необходимость перевода в электронную форму всех норм и правил градостроительства, цифровизации процессов экспертизы проектно-сметной документации и хранения заключений экспертизы в единой базе.

Ожидается, что эти меры позволят сократить время выдачи разрешений на строительство с 254 до 84 дней, снизить количество разрешительных процедур с 17 до 5 и временные затраты граждан — на 67%.